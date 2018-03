Mais uma vez Kassab libera Pacaembu para igreja O prefeito Gilberto Kassab (PSD) autorizou a realização de mais um evento religioso no Estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, o que está proibido pela Justiça desde abril de 2009. As Assembleias de Deus devem reunir no estádio até 60 mil pessoas de todo o País nas festividades pelo centenário da igreja, no feriado de terça-feira, das 15h às 20h. Em agosto, o prefeito já havia liberado o local para festa da Igreja Universal.