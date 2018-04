Mais uma granada é encontrada em jornal Uma segunda granada foi encontrada no prédio da Rede Anhanguera de Comunicação (RAC), que edita o Jornal Correio Popular, em Campinas. O prédio foi alvo de atentado na noite de 21 de janeiro. A polícia acredita que o artefato tenha sido jogado no mesmo dia em que três homens atacaram o prédio. A segunda granada foi encontrada por uma faxineira na sala alvo dos suspeitos - que estava vazia e fechada desde o dia do atentado.