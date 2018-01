Mais um engano: Daniel vestia jeans quando foi seqüestrado A calça jeans que o prefeito de Santo André Celso Daniel (PT) usava no dia em que foi seqüestrado é a mesma que usava quando foi assassinado. A informação é de uma fonte, que preferiu manter o anonimato e acompanha o trabalho da polícia e da perícia desde o dia do crime. "Eu vi o vídeo gravado no restaurante e, para mim, o que o Celso usava era um jeans", disse. O delegado Armando de Oliveira Costa Filho, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo inquérito, informou que a hipótese levantada pela fonte não está descartada. Na segunda-feira, quando prestou um longo depoimento ao delegado Costa, no DHPP, a namorada do prefeito, Ivone Santana, reconheceu como sendo de Daniel a calça jeans que ele vestia quando foi encontrado morto. Ela fez a afirmação na presença de três promotores de Justiça e do informante, depois de ter visto a calça e a camisa no Instituto de Criminalística (IC). Ivone explicou que estava com Daniel no dia em que ele comprou o jeans. O informante disse que as pessoas, quando falam da calça, estão fazendo confusão. "Os garçons e o maître do restaurante estão sendo induzidos pelo noticiário, porque, no primeiro dia, o Sérgio (Sérgio Gomes da Silva) falou que era uma calça bege clara social, e o noticiário se encarregou de difundir isso." O vídeo gravado no restaurante Rubaiyat em poder da polícia, que mostra o prefeito e seu amigo Silva, não é colorido. "Por ser em preto e branco não dá para ver se a calça é bege. Eu vi o vídeo, e é impossível dizer que o Celso usava calça de cor clara. O Sérgio deve estar fazendo confusão." O informante disse que Sérgio havia bebido uma garrafa de vinho. "Naquelas circunstâncias com perseguição, tiros, seqüestro, não dá para se lembrar de tudo." A fonte faz questão de afirmar que Silva também está sendo investigado. "Ele sabe que a polícia apura tudo o ele que falou." Nesta terça-feira, por meio de sua assessoria, Silva disse que Daniel usava "calça bege de brim e uma camisa azul esporte social". Antes, ele dissera que era uma calça social. Segundo o gerente de projeto da empresa de segurança privada Grupo GP de Serviços, Marcelo Farinelli, uma calça jeans e outra social podem ser confundidas em imagens de circuitos internos de tevê, como no caso do Rubaiyat. O especialista explicou que, num primeiro momento, só é possível distinguir se um tecido é claro ou escuro. A assessoria de imprensa do Rubaiyat informou que nenhum de seus 403 funcionários está foragido, e atualmente 34 estão de férias. Também disse, em comunicado, que continuará apoiando a polícia nas investigações.