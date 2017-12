Mais um 3 a 0 para o vôlei feminino Depois de uma estréia fácil contra as peruanas, com vitória por 3 a 0 (25/12, 25/19 e 25/12), a seleção brasileira feminina de vôlei voltou à quadra ontem para mais uma partida tranqüila. O Brasil derrotou a República Dominicana por 28/26, 25/16 e 25/15 e está praticamente classificado para as semifinais de quarta-feira. Hoje , às 16 horas, no Maracanãzinho, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães enfrenta as mexicanas no encerramento da primeira fase do Grupo A do torneio pan-americano. As dominicanas só deram um pouco de trabalho no primeiro set, o mais equilibrado do jogo. Depois, as brasileiras assumiram o controle da partida, até fecharem o placar em 3 a 0. Pelo Grupo B, Cuba conquistou ontem a segunda vitória no torneio e já está nas semifinais. Depois de uma partida irregular na estréia, com vitória sobre Porto Rico, por 3 sets a 1, as cubanas derrotaram a Costa Rica por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/12 e 27/25. Hoje, Cuba e Estados Unidos, que ontem venceram Porto Rico de virada, por 3 sets a 1 (21/25, 25/18, 25/16 e 22/25), decidem o primeiro lugar da chave.