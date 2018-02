Mais três do grupo do ex-diretor são afastados Três diretores do Senado foram afastados ontem do cargo - Aloysio Novais Teixeira (Secretaria de Patrimônio), Sebastião Fernandes Neto (Secretaria de Coordenação e Execução) e Shalon Granato (Secretaria de Controle Interno). De acordo com primeira-secretária, a saída é um movimento normal, para deixar o novo diretor-geral da Casa, Haroldo Tajra, à vontade para montar sua equipe. Ela informou ainda que Granato pediu para deixar o cargo. Os três diretores eram ligados ao ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, envolvido nas denúncias sobre os atos secretos do Senado.