Mais ministros devolvem diária recebida em dia de folga Dois ministros do governo federal devolveram hoje diárias recebidas em dias de folga nas cidades onde têm imóvel próprio. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ressarciu R$ 1.381,18 pela ajuda financeira que ganhou entre os dias 30 de abril e 2 de maio para viagem a Curitiba, município onde tem residência. Segundo a assessoria do Ministério do Planejamento, as diárias foram depositadas "por um erro da administração".