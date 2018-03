Mais Médicos foi tema do 'Conversa com a presidenta' O pacto pela saúde, o programa "Mais Médicos" e melhorias no setor foram os temas abordados na edição desta terça-feira, 9, da coluna semanal "Conversa com a presidenta". Nesta terça-feira, a coluna foi ocupada, em sua íntegra, por uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff sobre o assunto.