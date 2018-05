Mais de 800 mil visitam Placar do Impeachment na web

A página na internet do Placar do Impeachment do Estado recebeu cerca de 800 mil visitantes únicos em sete dias. Nesse mesmo recorte, o acesso à versão digital do levantamento teve mais de 1,6 milhão de visualizações de página.

Na navegação online, o internauta consegue ver como se posicionam os 513 deputados federais em relação ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. A votação em plenário está programada para ocorrer de sexta-feira a domingo, na Câmara.

Questionados por jornalistas, os deputados tiveram quatro opções quanto ao impeachment: a favor, contra, indeciso ou não quero responder. Também foram consultados gabinetes e contas verificadas dos parlamentares em redes sociais.

O site do Placar do Impeachment entrou no ar em 5 de abril e, até agora, acumula aproximadamente 2 mil comentários. Do trabalho participaram, pelo menos, 30 jornalistas nas redações de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Uma equipe se dedica exclusivamente ao placar.

Na primeira apuração, foi constatado que 234 deputados se posicionavam a favor do impeachment, enquanto 110 eram contra. Na época, 56 disseram estar indecisos e 113 entraram no grupo dos não localizados /não quiseram se manifestar.

Na atualização do placar de ontem, eram 302 parlamentares favoráveis ao impeachment da presidente e 125 contrários. O grupo de indecisos tinha 44 deputados e 42 entre os que não quiseram responder.

Desde o início do levantamento, reassumiram o mandato na Câmara os deputados Pedro Cunha Lima (PSDB-PB), George Hilton (PROS-MG), Duarte Nogueira (PSDB-SP), Cesar Souza (PSD-SC), João Paulo Kleinübing (PSD-SC), Roberto de Lucena (PV-SP), Thiago Peixoto (PSD-GO) e Arolde de Oliveira (PSC-RJ).

O presidente nacional do PPS, Roberto Freire (SP), chegou a deixar a Casa na segunda-feira, 4, por conta do retorno do deputado Duarte Nogueira. Dois dias depois, porém, Freire voltou para a Câmara porque Samuel Moreira (PSDB-SP) entrou de licença.

Aberto. Há uma semana, o Estado criou o e-mail placardoimpeachment@estadao.com para melhorar a comunicação com os parlamentares. O canal está aberto para correções de eventuais erros ou mudanças de posicionamento. É necessário, porém, que o representante confirme, pelo telefone, para evitar quaisquer confusões.

O jornal continua a publicar o placar até o fim do processo de impeachment na Câmara.