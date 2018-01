Mais de 500 policiais vão acompanhar protesto em Vitória

VITÓRIA - Para garantir a segurança dos manifestantes em protesto contra a presidente Dilma Rousseff (PT) neste domingo, 16, e inibir reações violentas, mais de 500 policiais estarão espalhados por toda a Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. Também haverá a presença de homens do Batalhão de Missões Especiais (BME), que entrarão em ação caso haja confronto e quebra-quebra. As informações são de organizadores dos movimentos Fora Dilma e Aliados da Ética, em Vitória.

Os deputados federais da bancada capixaba Carlos Manato (SDD) e Evair de Melo (PV) confirmaram presença no ato, mas frisaram que irão como cidadãos, não como políticos.

Um caixão será levado por manifestantes, que farão um enterro simbólico da presidente. Os capixabas também entraram na onda da 'Dança do Impeachment', divulgada pela internet na semana passada. De acordo com Washington Olimpio, líder do grupo Vem pra Rua, quem quiser poderá participar da coreografia.

