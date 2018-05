Mais de 5 mil pessoas acompanharam convenção tucana

Pessoas de todo o País reuniram-se na grande tenda montada à beira-mar, na sede do Clube Espanhol, para o evento. O empresário catarinense Nelson Castro, por exemplo, viajou à capital baiana apenas para a convenção tucana. "Não sou filiado ao partido, mas quis estar aqui por ser fã do Serra e do Aécio (Neves, ex-governador mineiro)", afirma.

Castro, porém, era exceção. A maioria do público estava uniformizada com camisetas azuis e amarelas, nas quais se podia ler de onde vinham os grupos. A frase "A juventude pernambucana pode mais", estava escrita, por exemplo, na da recifense Paolla Mara Campos, de 22 anos. Junto com outras 150 pessoas, integrantes do partido, ela viajou de ônibus para estar na festa do PSDB. Grupos organizados do interior baiano também enviaram representantes.

Em minoria, partidários do DEM também podiam ser vistos, com camisetas azuis-claras nas quais estava escrita a frase "Eu amo a Bahia demais". Entre estes, houve quem confessasse ter recebido "ajuda" para estar no evento.