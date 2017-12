Mais de 40 mil pessoas foram aos cartórios eleitorais Mais de 40 mil pessoas foram atendidas nos cartórios eleitorais da capital paulista neste final de semana e na segunda-feira, feriado de 1.º de maio. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, 43.822 pessoas procuraram os 51 cartórios eleitorais da cidade. O movimento foi maior na segunda-feira, quando foram registrados 20.857 comparecimentos. No sábado, foram atendidos 12.352 eleitores e no domingo, 10.613 eleitores. A procura pela Justiça Eleitoral deve aumentar nesta quarta-feira, último dia do prazo para o alistamento eleitoral e transferência de títulos. Em 2004, foram registrados 41.679 atendimentos durante o último dia do prazo nos cartórios eleitorais da capital, segundo o TRE-SP. Os eleitores que precisam justificar ou pagar multa, solicitar certidão de quitação eleitoral ou segunda via do título eleitoral, podem procurar os cartórios após o dia 3 de maio. As informações são do site do TRE-SP.