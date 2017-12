Mais de 4 mil pessoas passam pelo velório de ACM em Salvador

Quase 4 mil pessoas já compareceram ao Palácio da Aclamação, em Salvador, na Bahia, no velório do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA). Seu corpo será sepultado neste sábado, às 17h, no Cemitério Campo Santo, ao lado do filho Luís Eduardo Magalhães. ACM morreu na sexta-feira, 20, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 13 de junho com problemas renais e cardíacos. A movimentação de admiradores de ACM é permanente no palácio. Há uma uma fila com mais de 400 metros, com pessoas que desejam prestar a última homenagem ao senador. O governador Jacques Wagner (PT) chegou na manhã deste sábado ao Palácio e reafirmou a importância de ACM para o Estado. "Discordando ou não dele, ele foi muito importante para a Bahia". O vice-presidente Jose Alencar está sendo aguardado - ele representará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia do enterro. Os baianos demonstram muita emoção. Um senhor ao se aproximar do caixão exclamou: "o que será da Bahia daqui pra frente?" Outro trazia as inscrições na camiseta que vestia: Atitude, Competência e Moralidade (ACM). A previsão das autoridades é de que o público aumente no início da tarde. A visitação pública ao velório terminará às 16 horas. De acordo com a assessoria o governo estadual, o corpo será sepultado com honras militares.