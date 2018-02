Mais da metade dos municípios atendem via web, diz IBGE

O número de municípios brasileiros com página na internet aumentou de 2.163 em 2004 para 2.674 em 2006, segundo mostra a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros Gestão Pública 2006 (Munic), divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo IBGE. É a primeira vez que a pesquisa, realizada desde 1999, investigou a inclusão digital nas cidades do País. Veja também: Metade dos municípios faz 'guerra fiscal' por incentivos Contratar professor não é prioridade para 2/3 das cidades Confira a pesquisa do perfil dos municípios Íntegra da pesquisa do IBGE Segundo a pesquisa, 92,9% dos municípios disponibilizaram, em 2006, alguma forma de atendimento a distância, seja por telefone, internet, fax, correio ou jornal, enquanto em 2004 esse porcentual era bem menor (76,2%). Houve crescimento no porcentual dos municípios com atendimento a distância por internet, de 32,6% em 2004 para 58,9% em 2006. Segundo a Munic, mesmo apresentando "um número considerável" de municípios no País com página na internet, há desigualdades regionais, sendo que a maior parte dos municípios sem página estava na região Norte (74,2%) e a menor parte na região Sul (34,5%). No que diz respeito à inclusão digital, a Munic revela que 52,9% dos municípios brasileiros tinham política ou plano de inclusão em 2006. Não há dado comparativo para esse item, já que é a primeira vez que o levantamento é realizado. Dos municípios que têm plano ou política de inclusão, 42,7% contam com um Telecentro montado por iniciativa da prefeitura e 61,8% têm computadores na rede municipal de ensino com acesso à internet para alunos e professores. Os telecentros são espaços onde há computadores ligados à internet, normalmente em locais de baixa renda, onde há instrutores para orientar a população. A primeira Munic foi divulgada pelo IBGE em 1999 e, desde então, a pesquisa vem sendo realizada anualmente, exceto nos anos de 2000 e 2003. A pesquisa investiga os municípios no que diz respeito à gestão, educação, segurança pública, isenção fiscal e inclusão digital.