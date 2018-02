Mais da metade dos eleitores não completou o primeiro grau

Um pouco mais da metade dos eleitores brasileiros não concluiu o primeiro grau do Ensino Médio, segundo divulgou o Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira, 16. Dos 127,4 milhões que podiam votar no ano passado, apenas 51,5% conseguem ler e escrever. No Nordeste,a situação é mais dramática e chega a quase 70%. Apenas 3,43% dos eleitorado têm nível superior completo. No Sul e Sudeste, segundo o TSE, índice é de 3,8% e 4,4% . Já no Norte e Nordeste, apenas 1,73% e 1,79% no Norte e Nordeste. O Centro-Oeste registra 3,64% de eleitores com nível superior.