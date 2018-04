Mais cinco cidades voltam às urnas no País Eleitores de cinco cidades brasileiras voltaram ontem às urnas: Ponto Chique (MG), Francisco de Sá (MG), Fronteira dos Vales (MG), Corguinho (MS) e Baixa Grande do Ribeiro (PI). Isso porque mais de 50% dos votos foram anulados pela Justiça Eleitoral após o indeferimento de registros de candidatos no pleito de 2008. Mais de 30 mil eleitores compareceriam às urnas. Já foram realizadas no País 22 eleições suplementares referentes à eleição passada. Até abril, serão mais seis.