Mais 2 auditores são demitidos por improbidade em AM O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, demitiu mais dois auditores fiscais da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), no Amazonas, por improbidade administrativa. Jonas Chaves Boaventura e Luiz Aurélio Carvalho Leite foram presos, em fevereiro de 2004, na Operação Zaqueu, realizada pela Polícia Federal. Os dois servidores foram acusados de envolvimento em irregularidades, como crime de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. As demissões foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 1°. A investigação, iniciada em 2003, revelou um esquema para recebimento de propina. Os auditores aplicavam pesadas multas aos empresários, muitas vezes denunciados por funcionários da própria empresa. Os fiscais negociavam com os empresários para baixar o valor da multa e, em troca, recebiam propina que era dividida com os empregados. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho, cinco dos 12 servidores identificados na operação já foram demitidos. O processo administrativo de outro servidor está em fase de complementação de instrução. Os demais estão suspensos, aguardando conclusão do processo na Justiça.