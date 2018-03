Maioria no eleitorado, mulher representa só 20% dos candidatos

Se no total do eleitorado brasileiro as mulheres superam os homens (51,8% a 48,2%), o balanço parcial do registro de candidatos para as eleições municipais de 2008 indica que a participação feminina na disputa pelos cargos eletivos ainda está bem abaixo do porcentual masculino, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 371.030 candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores em 5.565 municípios brasileiros, as mulheres são apenas 77.215 (20,8% do total). Veja Também: Especial traz detalhes do perfil do eleitorado Eleitorado feminino é maioria e continua crescendo, aponta TSE Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Os processos de registro de candidaturas a prefeito totalizam 13.540 homens e 1.554 mulheres. Para a disputa das vagas às Câmaras Municipais, se apresentaram 267.439 candidatos do sexo masculino e 73.392 do sexo feminino. Ainda segundo o TSE, as mulheres não apenas mantêm a maioria do eleitorado no País, como vêm aumentando sua participação: eram 51,3% em 2004, passaram a 51,6% no pleito de 2006 e este ano, nas eleições municipais de outubro próximo, a participação feminina no colégio eleitoral será de 51,8%. Segundo o TSE, o total de eleitores aptos a votar em outubro é de 128.805.829, excluindo-se os eleitores do Distrito Federal, que não tem eleições municipais. Se fosse computado o eleitorado do DF, o número global do eleitorado brasileiro seria de 130.469.549. O colégio eleitoral de 128,8 milhões irá escolher prefeitos , vice-prefeitos e vereadores entre 371.030 candidatos em 5.565 municípios, dos quais 15.094 candidatos a prefeitos e 340.831 a vereadores. Por faixa etária, o maior número de eleitores se concentra entre 25 e 34 anos, representando 24,2% do total do eleitorado apto a votar. O TSE revelou ainda que 6,2% dos eleitores são analfabetos, a maior parte deles de Alagoas. Em oposição, Santa Catarina possui o menor número de eleitores sem alfabetização.