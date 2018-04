Maioria dos embates de 2º turno será entre PT e PSDB Rivais históricos, PT e PSDB são os partidos que mais vão se enfrentar neste segundo turno. Das 29 cidades do País onde a eleição municipal não se resolveu em uma só etapa, quatro terão petistas e tucanos disputando a vaga de prefeito no próximo dia 26. São elas as paulistas Guarulhos e São Bernardo do Campo e as mineiras Contagem e Juiz de Fora. No ranking dos principais embates entre partidos, os confrontos PT versus PMDB e PT versus PSB aparecem em segundo lugar. Petistas e peemedebistas brigam pela prefeitura de três cidades, sendo duas capitais: Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). O PT e o PSB rivalizam em São José do Rio Preto e Mauá, ambas em São Paulo, e em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A disputa entre DEM e PT não está restrita somente a São Paulo, onde Marta Suplicy e Gilberto Kassab brigam pela prefeitura da cidade mais importante do País. Democratas e petistas também são adversários em Joinville (SC), onde o petista Carlito Merss enfrenta Darci de Matos, do DEM. Também são adversários duas vezes, neste segundo turno, petistas e petebistas. Em Santo André (SP), Vanderlei Siraque (PT) briga com Dr. Aidan, do PTB. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a disputa é entre Jorge Jairo da Silva (PT) e Jurandir Marques Maciel (PTB). PSDB e PMDB também rivalizam em duas cidades do País: Bauru, no interior paulista, e em Campina Grande, Paraíba. Em Campos dos Goytacazes (RJ) o segundo turno ainda está indefinido. De acordo com o TSE, o candidato Arnaldo Vianna (PDT), que teve suas contas rejeitadas pelo TRE-RJ, deve voltar à disputa contra Rosinha Garotinho (PMDB). Entre os partidos que mais disputam prefeituras neste segundo turno, o PT é o recordista. O partido do presidente Lula disputa o segundo round da eleição em 15 das 29 cidades. Em segundo lugar vem o PMDB que está na briga em 11 cidades. O PSDB aparece na terceira posição disputando o Executivo em 10 municípios. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo