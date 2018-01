Maioria do Supremo vota por derrubar liminar de Fux sobre vetos presidenciais

BRASÍLIA - A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já votou a favor da derrubada da liminar que impôs ao Congresso a votação dos vetos presidenciais pela ordem cronológica de apresentação. Concedida no final do ano pelo ministro do STF Luiz Fux, a liminar suspendeu a votação do veto presidencial à lei dos royalties.

Como consequência da liminar, o Congresso teria de apreciar os mais de 3 mil vetos pendentes de votação antes de analisar os royalties. Diante do impasse provocado pela liminar, o governo concluiu que era inadequado votar o orçamento deste ano antes do julgamento desta quarta-feira. Por enquanto, apenas Luiz Fux votou a favor da manutenção da liminar.