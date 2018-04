Maioria do STF rejeita intervenção no DF

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta quarta-feira, 30, o pedido de intervenção federal no Distrito Federal feito pelo procurador geral da República, Roberto Gurgel. Dos oito ministros presentes na sessão, seis se pronunciaram contra a medida - uma tentativa de retomar a normalidade no DF após o escândalo de corrupção que derrubou toda do governo local.

O presidente da corte e relator do caso, Cezar Peluso, foi o primeiro a votar contra a medida. Em seu voto, Peluso observou que medidas foram tomadas para tentar controlar os problemas recentemente vividos no Distrito Federal, que culminaram inclusive com a prisão do ex-governador José Roberto Arruda.

Peluso afirmou que, em breve, a população do Distrito Federal terá a oportunidade de escolher democraticamente o seu governador.

Até agora, apenas o ministro Ayres Britto foi favorável à intervenção. Já os ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio endossaram o voto do relator. Celso de Mello lê seu voto no momento.