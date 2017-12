Maior parte de esquema de segurança do Pan fica no Rio, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que todo o investimento feito para a organização dos Jogos Pan-Americanos valeu a pena e que grande parte do aparato de segurança disponibilizado para a competição deve permanecer no Rio de Janeiro. O governo federal investiu mais de 560 milhões de reais somente com segurança do Pan. "A idéia é que de tudo que foi montado no âmbito da segurança pública no Rio de Janeiro, a começar pela inteligência, a começar pelos aviões, a começar pelos carros, ou seja, 75 por cento disso tudo vai ficar no Rio de Janeiro", disse Lula em seu programa semanal de rádio "Café com o Presidente". Ele afirmou também que o sucesso do evento credencia o Brasil para sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. O Pan terminou neste domingo, com 161 medalhas para a delegação brasileira, um número recorde. Foram 54 medalhas de ouro, 40 de prata e 67 de bronze. Para Lula, o país ainda precisa evoluir muito no financiamento de atletas e na realização de novos eventos internacionais, mas essas bases foram lançadas com o Pan. "Valeu a pena gastar o dinheiro que tinha que gastar... para que a gente pudesse mostrar ao mundo a capacidade que o Brasil tem de realizar uns jogos dessa magnitude", afirmou. Ainda de acordo com Lula, as instalações esportivas construídas na cidade devem ser bem administradas para que não só atletas atletas profissionais, mas também a comunidade, possam desfrutá-las "de domingo a domingo". (Por Henrique Melhado Barbosa)