Maia: Tiririca precisa ser informado sobre reembolso O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse hoje que o deputado Tiririca (PR-SP) e outros parlamentares precisam ser informados sobre o direito de reembolso por gastos feitos no exercício do mandato. O jornal O Estado de S. Paulo revelou no último sábado que Tiririca pediu reembolso de nota fiscal no valor de R$ 660 de hospedagem no Porto d''Aldeia Resort, em Fortaleza. O deputado também pediu ressarcimento de R$ 311 gastos em alimentação, no mesmo hotel.