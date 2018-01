Maia sobe em palanque de aliado para inaugurar creche em Salvador

BRASÍLIA - O prefeito de Salvador, ACM Neto, transformou a inauguração de uma creche na capital baiana nesta quinta-feira, 28, em palanque para reunir a cúpula do DEM e testar o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), como candidato à Presidência da República em 2018.

“Por tudo que você (Maia) vem fazendo pelo nosso País, pelos serviços que você vem prestando aos brasileiros, pela sua projeção do futuro, eu quero dizer que a vida pública deste País certamente ainda lhe reserva importantes e grandiosas missões”, disse ACM Neto.

Em seu discurso, o prefeito disse que precisava agradecer Maia, porque o presidente da Câmara não media esforços para abrir as portas de Brasília e ajudar Salvador.

Em entrevista após a inauguração, Maia negou que a participação no evento na Bahia tenha a ver com as suas pretensões eleitorais para o ano que vem.

O DEM, no entanto, tem trabalhado para viabilizar o atual presidente da Câmara na disputa pelo Palácio do Planalto.

Além de Maia, o nome de ACM Neto também é cotado como candidato do partido à Presidência, mas ele deve disputar o governo da Bahia.

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), que articula a sua candidatura ao governo de Goiás, também participou do evento em Salvador.

Os três políticos devem passar o dia em Salvador em reuniões e participar, à noite, de mais um evento público, a abertura do festival de shows para comemorar o ano novo da capital baiana.