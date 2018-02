Maia se considera em situação confortável para pleito O deputado federal Marco Maia (PT) manifestou hoje convicção de que será eleito presidente da Câmara no dia 2 de fevereiro. Ele participou hoje do seminário O Brasil que Saiu das Urnas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. "Seria hipocrisia minha não dizer que nós temos uma situação muito confortável com apoio majoritário dos partidos, de todas as lideranças, de todos os governadores", comentou, em breve conversa com jornalistas.