Maia registra candidatura à presidência da Câmara

"Eleição é só quando abre a urna. Nós vamos trabalhar até o último momento. Conversarei com todos os deputados até que todos tenham votado", disse o petista. Mesmo cauteloso, ele deixa escapar que está confiante devido ao processo de construção de apoios dentro dos partidos. "Na Câmara não se tem surpresa. Nós fizemos um processo bem desenvolvido. Lá no Rio Grande do Sul a gente diz que a carreira se ganha lá atrás e nunca na reta final", completou.

Cargos na Mesa

Como comandam os partidos, os aliados de Maia registraram candidatos oficiais para todos os cargos em disputa na Mesa Diretora da Câmara.

Rose de Freitas (PMDB-ES) vai disputar a primeira vice-presidência; Eduardo da Fonte (PP-PE), a segunda vice-presidência; Eduardo Gomes (PSDB-TO), a primeira secretaria; Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP), a segunda secretaria; Inocêncio Oliveira (PR-PE), a terceira secretaria; e Júlio Delgado (PSB-MG), a quarta secretaria. Os deputados Geraldo Rezende (PMDB-MS), Manato (PDT-ES), Cadoca (PSC-PE) e Sérgio Moraes (PTB-RS) foram indicados para as quatro suplências.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em todos os casos, porém, deputados poderão disputar os cargos com colegas de partido. Até agora, não foram registradas, porém, estas candidaturas avulsas.