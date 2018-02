Maia recebe apoio de Kassab na disputa pela Câmara

O petista disse não temer uma repetição do episódio da eleição de Severino Cavalcanti (PP-PE) para a presidência da Câmara. Em 2005, Severino venceu a disputa valendo-se da briga entre a base governista para derrotar o candidato do PT. De acordo com Maia, a situação atual é diferente, porque ele acredita ter forte apoio entre as bancadas, inclusive de oposição. "Nós temos o apoio de 22 partidos na Câmara. Não há uma divisão das legendas da base aliada e portanto nenhuma condição objetiva para que isso aconteça", disse. A candidatura de Maia é desafiada pelo ex-líder do PR, Sandro Mabel (GO).

Kassab e PMDB

O prefeito Kassab voltou a desconversar sobre sua saída do DEM para o PMDB. "No campo partidário, eu posso afirmar que não há entendimento nenhum. O que existe, neste momento, é minha disposição em contribuir como o DEM para que, na convenção (nacional) de março, nós possamos ter o melhor resultado possível para o fortalecimento do partido", disse.