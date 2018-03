Maia rebate Dilma e chama PAC 2 de 'eleitoreiro' O presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), disse hoje que a ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata petista à Presidência da República, Dilma Rousseff, não conseguirá "enganar o tempo todo a sua incompetência". Após ser agraciado com o título de Cidadão Honorário de Minas pelo governador Aécio Neves (PSDB), Maia reagiu ao discurso da ministra durante o lançamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), em Brasília. Na ocasião, Dilma acusou o governo Fernando Henrique Cardoso de "omisso" e de seguir a cartilha do Estado mínimo do neoliberalismo", sem "planejamento estratégico e crescimento de investimento público".