Maia quer quebra de sigilo de envolvidos com Cachoeira O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), defendeu nesta sexta-feira que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Cachoeira comece os trabalhos com a aprovação de requerimentos com a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas que tiveram contato com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.