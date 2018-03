Maia quer discussão do Código Florestal nesta tarde O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), pretende dar início à discussão do projeto que altera o Código Florestal na sessão de hoje à tarde para poder votar a proposta amanhã no plenário. Essa será a sugestão que Maia irá apresentar aos líderes partidários em reunião na tarde de hoje. "Vamos dialogar e dar condições para que o código seja votado", disse. Nesse procedimento sugerido por Maia, o relator, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), apresentaria o seu relatório no plenário para, em seguida, ser iniciado o debate. O prazo para a apresentação de emendas ao texto do relator ficaria aberto até amanhã, no momento da votação.