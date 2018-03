Maia quer apurar ligação de Cachoeira e parlamentares O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), disse nesta segunda-feira que acompanha com atenção as denúncias que sinalizam o estreito relacionamento entre parlamentares e o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. "Todas as denúncias sobre este caso são muito graves e dão conta de um envolvimento não adequado entre senadores e deputados que tinham um relacionamento com o cidadão chamado Carlos Cachoeira", afirmou. "São denúncias graves que chocam a todos e que vão precisar ser investigadas no âmbito do Judiciário e no âmbito da Câmara."