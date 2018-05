Maia promoverá rodada de debates sobre a Emenda 29 O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), marcou uma rodada de negociação e debates antes da votação do projeto que regulamenta os recursos destinados pela União, pelos Estados e pelos municípios ao sistema público de saúde - apelidado de Emenda 29. Maia pretende realizar uma comissão geral no próximo dia 20 para discutir a proposta no plenário com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ministros da área financeira e com representantes de entidades ligadas à área de saúde.