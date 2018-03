Maia pede que CPI do Cachoeira não vire disputa política

O deputado destacou a necessidade de fazer uma investigação ampla. "Talvez o telefone celular dele seja o de maior memória do País pela quantidade de contatos que tinha", disse. "Todos serão investigados independente de onde estejam, de qual papel tenham cumprido." O presidente da Câmara acentuou que nenhum partido, incluindo o PT, está realizando qualquer movimentação para barrar as investigações. "Todos estão mobilizados", garantiu.

Maia, que esteve em Curitiba também como representante da Frente Parlamentar do Biodiesel no Congresso Nacional para conhecer o projeto dos ônibus movidos a biodiesel, acentuou a necessidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) julgar rapidamente o processo do mensalão, de preferência antes das eleições. "O importante é que essa discussão e esse debate sobre aquela crise aconteçam o mais rapidamente possível para que a sociedade possa saber quem efetivamente teve culpa e possa absolver aqueles que não tiveram nenhuma culpa naquele processo", disse.