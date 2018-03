Maia negocia com governo mudanças na votação da DRU O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), foi hoje ao Palácio do Planalto para negociar a votação da proposta de emenda constitucional que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU). Ele está confiante de que a matéria será votada em primeiro turno ainda hoje, mesmo que os trabalhos terminem na madrugada. A ideia é, concluída a votação do primeiro turno, realizar o segundo turno amanhã na Câmara.