Maia 'muda' corregedoria da Mesa para proteger deputado Em um ato de força, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), mudou as atribuições dos membros da Mesa, retirando a função de corregedor do segundo vice-presidente. A alteração tem o objetivo direto de permitir que o deputado Fábio Faria (PSD-RN) assuma o cargo sem constrangimentos políticos. O parlamentar é o nome a ser indicado pelo PSD para a segunda vice, mas já foi acusado de irregularidades no uso de verba indenizatória.