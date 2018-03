Maia fala com Dilma e Sarney sobre reforma política O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse hoje que espera que as propostas de reforma política estejam prontas no segundo semestre deste ano. Após reunião no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff e com o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), Maia relatou que, no encontro, ele e Sarney falaram sobre propostas de reforma política e iniciativas na Câmara e no Senado de constituir grupos para discutir projetos.