Maia evita comentar denúncias contra Henrique Alves

Maia defendeu a investigação de "qualquer denúncia". "É óbvio que se há uma irregularidade, alguma prática ilegal, precisa de fato ser investigada", afirmou.

Em campanha pela presidência da Câmara, Henrique Alves disse que "fazem parte do jogo" as denúncias de irregularidades que estão sendo feitas contra ele. "Faz parte do jogo e é nosso dever esclarecer esses questionamentos. Não considero acusações. São questionamentos naturais desse processo", disse o deputado, que faz um périplo esta semana por três capitais do Nordeste (Recife, Fortaleza e Salvador) para pedir votos para sua eleição, no dia 4 de fevereiro, para a presidência da Câmara.