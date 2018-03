Maia espera que votação do Código Florestal seja rápida O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), disse hoje que a expectativa é que a Casa vote um projeto equilibrado sobre o novo Código Florestal. Ele afirmou que a demora no início da discussão ocorre porque o relator, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), está colocando no papel os termos do acordo feito. Maia disse que o texto deve chegar o mais completo possível no plenário para não ter muitos destaques. Ele tem a expectativa de que a votação seja rápida porque os debates já ocorreram.