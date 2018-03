Maia espera que STF não acate mandado contra DRU

"O ministro Marco Aurélio sempre foi equilibrado, muito conectado com aquilo que acontece no País, com as grandes questões e com os grandes temas nacionais. Qualquer decisão que ele tomar não vai ser deslocada da realidade do País e da importância do impacto dessa decisão para as contas públicas do Brasil no próximo ano", afirmou Marco Maia, após se reunir com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. A ministra está na Câmara acompanhando a votação da DRU. Ela se reuniu também com deputados da Comissão de Orçamento.

Os partidos de oposição recorreram ao Supremo contra a decisão de Marco Maia e dos partidos governistas de cortar prazos na votação da proposta de prorrogação da DRU para atender à necessidade do governo de ter o projeto aprovado ainda hoje na Casa.