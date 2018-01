Maia diz que PSDB está dividido em 2 Crítico permanente da falta de entrosamento entre PSDB e PFL na campanha presidencial, o prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, fez novos reparos à conduta política dos tucanos. Segundo ele, o PSDB, na verdade, são dois partidos. Um composto pelos "cardeais" de expressão nacional e outro pelo clero e baixo clero dos Estados, sem que ninguém articule esses dois lados. Na opinião da Maia é isso que tem dificultado ainda mais um acerto, nos Estados, entre o PSDB e seus aliados na eleição presidencial. "O problema é que agora não dá mais para costurar esse entendimento e não sabemos o quanto isso pode custar na nossa tarefa da passar para o segundo turno", afirmou Maia. Ele poupou o candidato Geraldo Alckmin ao avaliar que "certamente as falhas não são do candidato, que é muito disciplinado politicamente para que se atribua erros a ele", disse. "O problema é que os líderes políticos locais não têm interlocução na coordenação nacional da campanha", afirmou Maia citando seu caso como exemplo. Ele disse que não tem com quem conversar na campanha. Quando quer dar alguma sugestão se vê obrigado a recorrer ao seu filho, deputado Rodrigo Maia, que lidera a bancada pefelista na Câmara.