Maia diz que política de segurança na Câmara será revista após invasão de manifestantes

O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na manhã desta quinta-feira, 17, que serão revistos os procedimentos de entrada na Casa para evitar surpresas como a de quarta-feira, 17, quando um grupo de manifestantes invadiu o plenário da Câmara, gerando conflitos e danos ao patrimônio público. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Estadão.

Maia classificou o grupo como de "baderneiros" e afirmou que os parlamentares foram surpreendidos porque os manifestantes, que não tinham uma liderança, atuaram de forma diferente de outros movimentos organizados. De acordo com ele, os participantes do ato se dividiram e entraram por portas diferentes, dificultando o trabalho da segurança.

Por isso, a Câmara pensa em reforçar a segurança e o procedimento de revista das pessoas que quiserem entrar na Casa, exigindo que todos os frequentadores passem por detectores de metais. Segundo Maia, o maquinário falhou na quarta-feira, 16, permitindo, até mesmo, o ingresso de pessoas com armas. "Não vejo nenhum problema de as pessoas passarem pelo detector de metais, inclusive os parlamentares", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado disse, também, que os participantes do protesto estavam em Brasília desde o feriado de terça-feira, 15, quando a Câmara não foi aberta. "Tomamos a decisão de prender 51 manifestantes e encaminhá-los à Polícia Federal. Tomamos medidas enérgicas e todos concordaram com elas", declarou.

Sobre a suposta preocupação do Palácio do Planalto com a possibilidade de que protestos como os de quarta-feira, realizados na Câmara e na Assembleia dos Deputados do Rio de Janeiro, desencadeassem uma onda de manifestações como as de 2013, Maia rejeitou a comparação.

"Não vejo relação entre as manifestações de ontem e os focos de protestos que levaram às manifestações de 2013", disse, acrescentando que os protestos no Rio foram de servidores e que os de Brasília foram de um grupo contra o sistema, contra política, políticos e a democracia.