Maia diz que parlamentarismo ainda não está em discussão

RIO - O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 31, durante evento no Rio de Janeiro, que a adoção do parlamentarismo não está sendo discutida no Congresso no momento. O deputado defendeu, ainda, um novo plebiscito para decidir sobre a adoção desse regime no Brasil.

"Esse é um tema que não está sendo tratado nesse ambiente da reforma política. Muitos políticos defendem o parlamentarismo, que já foi derrotado", lembrou Maia. "Acho que, se tiver que ter maioria no Congresso para voltar a discutir esse tema, nós deveríamos voltar a ouvir a sociedade".

Maia disse que, como o País está no fim do mandato presidencial, o importante é "construir um sistema eleitoral para 2022 que seja racional e dê legitimidade ao processo, até para a gente discutir o parlamentarismo". Segundo o presidente da Câmara, não será boa uma discussão do sistema do parlamentarismo "com esse sistema eleitoral, com essa composição política fragmentada, de mais de 25 partidos".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele voltou a defender a aprovação de uma cláusula de barreira, proposta que corre na Câmara sob o relatório da deputada Shérida (PSDB-RR). "Não que os partidos não tenham legitimidade, mas é muito difícil administrar um Congresso com mais de 20 partidos. Organizar o sistema eleitoral dará as condições para que num futuro plebiscito a sociedade volte a discutir esse assunto”, afirmou.

O prazo final para a aprovação das regras para a eleição de 2018 pelos parlamentares é 7 de outubro.

ORÇAMENTO

Por falta de quórum, na madrugada desta quinta-feira, 31, o Congresso Nacional não concluiu a votação do projeto que revisa as metas fiscais de 2017 e de 2018, adequando-as para o déficit previsto de R$ 159 bilhões. O texto principal que previa a mudança nos déficits fiscais dos dois anos chegou a ser aprovado, mas a sessão se prolongou pela madrugada e o quórum mínimo necessário para prosseguimento da votação não foi alcançado.

Devido à derrota, o governo federal terá que enviar hoje (último dia do prazo legal) o projeto de lei do Orçamento de 2018 com o déficit de R$ 129 bilhões, previsto inicialmente e menor do que as expectativas atualizadas pela equipe econômica. Caso o projeto tivesse sido aprovado por completo, o Executivo estaria autorizado a enviar a nova meta fiscal de acordo com o ajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por conta dessa derrota, o presidente em exercício afirmou nesta quinta-feira que a peça orçamentária de 2018 será encaminhada hoje “de forma um pouco mais genérica”, porque ainda será preciso votar a meta fiscal referente ao próximo ano. “A partir da próxima semana o relator do Orçamento no Congresso já começa a ajustar a peça orçamentária com a meta aprovada no Congresso Nacional”.

Para Rodrigo Maia, a falta de quórum não indica que o governo tenha perdido o apoio parlamentar. “É uma base que tem votado, que votou a terceirização, a recuperação fiscal, a reforma trabalhista, a mudança da taxa de juros, o teto de gastos, e que vai aprovar a reforma da Previdência, é uma base que tem respondido aos anseios da sociedade brasileira. Nós estamos reformando o Estado”.