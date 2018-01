Maia diz que impasse entre PT e PDT está 'superado'

O deputado disse ainda que acredita que a presidente Dilma Rousseff terá a sensibilidade necessária daqui para frente para lidar com o PDT nas próximas discussões. "O que precisamos é dialogar mais com o PDT, convencê-lo de que as propostas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional fazem bem para a política do Brasil".

O impasse entre o PDT e o PT ocorreu após a sigla não ter sido convidada a participar da reunião com líderes da base aliada, em fevereiro. O veto à sigla seria uma retaliação por integrantes da legenda terem se posicionado contra o projeto de lei do governo de um salário mínimo de R$ 545.

O presidente da Câmara dos Deputados disse ainda acreditar que a votação do reajuste de 4,5% na tabela do Imposto de Renda deve ser "mais tranquila" que a votação do salário mínimo, uma vez que já houve um entendimento entre o governo e as centrais sindicais sobre o tema.

Na semana passada, o governo federal convenceu as centrais sindicais de que a correção da tabela do Imposto de Renda será de 4,5% neste ano. Em troca, o governo aceitou incluir na medida provisória que será enviada ao Congresso uma política que fixa a correção pelo centro da meta da inflação (4,5%) nos próximos três anos.