Maia diz que fase turbulenta entre governo e base aliada já passou

SÃO PAULO - Após aprovação, na última semana, da Lei Geral da Copa, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), disse nesta segunda-feira, 2, que o período mais difícil da crise entre o governo da presidente Dilma Rousseff e sua base aliada já passou. "O relacionamento entre o governo e o Congresso passou por um período de turbulência, também relacionado à falta de acordos para a votação de algumas matérias. Acho que ultrapassamos aquela fase de desacordo e vamos ter, daqui pra frente. Um período mais tranquilo de ritmo de votações", disse o deputado, após participar de evento promovido pela Fecomércio de São Paulo.

O deputado explicou que pretende, ainda neste primeiro semestre, votar o polêmico projeto sobre distribuição dos royalties provenientes da exploração de petróleo na camada pré-sal e colocar, até o final de abril, em votação, o Código Florestal. "Nossa previsão é de votar até o final de abril o segundo turno do Código Florestal", disse o deputado aos conselheiros da federação. Maia ressaltou que os pontos mais espinhosos desse projeto são a anistia aos desmatadores e a recomposição das áreas de proteção permanente (APP). "Temos todo o mês de abril para costurar um acordo", complementou.

Maia disse que não quer esperar mais um ano para votar o imbróglio da distribuição dos royalties, que colocam em oposição os Estados produtores de petróleo e os não produtores. "É inconcebível que não tenhamos uma solução para este tema o mais rápido possível", comentou.

Além do Código Florestal e da distribuição dos royalties, Maia disse que deve entrar em pauta, antes das eleições de outubro deste ano, o endurecimento das punições para quem dirige embriagado, leis mais rígidas para inibir o trabalho escravo, a votação sobre leis que regulamentam o uso da internet, o trabalho terceirizado e o novo Código de Processo Civil. Esses três últimos, temas ainda em debate em comissões especiais. Perguntado se não estaria otimista sobre Io andamento dessas matérias, até meados do ano, Maia falou de seu otimismo. "Sou um eterno otimista, temos de trabalhar para viabilizar as votações importantes para o País", respondeu.