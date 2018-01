Maia: desfiliação evita votação 'dura para todos' O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), anunciou nesta tarde que recebeu a carta de desfiliação do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, pedindo a desfiliação do partido. Com isso, informou, fica cancelada a reunião da executiva, marcada para amanhã, em que seria decidida a expulsão do governador.