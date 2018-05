Maia: DEM vai requerer mandato de quem deixar legenda O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), anunciou hoje que seu partido vai pedir de volta, na Justiça, o mandato de todos os parlamentares que deixarem a legenda antes do dia 3 de outubro, prazo-limite para a nova filiação de candidatos às eleições de 2010. "Nós que votamos em favor da fidelidade partidária não podemos ter outra posição que não seja reivindicar esses mandatos", disse Maia, segundo informação divulgada no início desta noite pela assessoria de imprensa do partido.