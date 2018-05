Maia defende 'meio termo' para aumento do Judiciário O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), defendeu um "meio termo" na questão do aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos servidores do Judiciário. O reajuste opôs o presidente do STF, ministro Cezar Peluso, e o governo, que afirma não ter recursos para conceder o aumento salarial.