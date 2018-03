Maia defende aliança, mas quer candidatura no RS

No entanto, quando o assunto é a capital gaúcha, o cenário para Maia é diferente. "Sou muito favorável à opinião do presidente Lula, o PT precisa ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo", disse inicialmente. Ao ser perguntado sobre o apoio do PT ao PCdoB gaúcho, o deputado deixou claro que a tese não cabe a Porto Alegre. "O meu candidato em Porto Alegre é o deputado (estadual) Adão Villaverde (PT)", avisou Maia.

Em Porto Alegre, o ex-presidente Lula gostaria que o partido apoiasse a deputada federal Manuela D''Ávila (PCdoB), aliança que poderia convencer os comunistas a desistir da candidatura do vereador Netinho de Paula, em São Paulo, em favor do ministro da Educação, Fernando Haddad. No Rio de Janeiro, Lula já conseguiu o que queria: o apoio do PT carioca à reeleição do prefeito Eduardo Paes (PMDB).

Independentemente das perspectivas de negociação com os aliados tradicionais, Villaverde e o deputado estadual Raul Pont, presidente da sigla no Rio Grande do Sul, devem disputar as prévias em 3 de dezembro. "Pode ser que até a eleição se tenha a possibilidade de acordo (com o PCdoB), mas não é o caso agora", admitiu Maia.