Maia critica proposta de controle de constitucionalidade O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), criticou a proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, de se instituir um controle prévio de constitucionalidade, a ser feito pelo tribunal antes da sanção de projetos. Maia disse querer conversar com Peluso, mas já atacou a ideia.