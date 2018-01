Maia confirma votação do Código Florestal em 3 e 4 de maio

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, o deputado Marco Maia (PT-RS), confirmou a votação do projeto que altera o Código Florestal nos dias 3 e 4 de maio, mesmo depois de ouvir as ponderações da presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader, sobre a necessidade de adiar a votação para a realização de um estudo de impacto ambiental.

Maia promove na terça-feira uma reunião dos líderes partidários com os ministros do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence; da Agricultura, Wagner Rossi; e do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, para expor a posição do governo em relação ao projeto. "O importante é que o governo unificou uma opinião", disse Maia.

O presidente da Câmara afirmou que mudará a data de votação apenas se houver um movimento majoritário pelo adiamento. Caso contrário, o projeto irá mesmo à votação no plenário na próxima semana. "Estamos muito perto de um acordo de 100% para a votação do código", disse.