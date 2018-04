Maia confirma aliança com PSDB, mas discussão segue O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia, disse esta tarde à Agência Estado que a aliança entre PMDB e DEM está mantida, mas os termos do acordo ainda estão sendo discutidos. Maia, que continua reunido em São Paulo com dirigentes tucanos, disse que não há ainda definição sobre o candidato a vice presidente na chapa encabeçada por José Serra, mas garantiu que o DEM está aberto para todo tipo de discussão. "Não estamos impondo nada. As conversas continuam", afirmou.